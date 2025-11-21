  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 21 Kasım 2025 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,4440 seviyesinden işlem gördü.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 42,37'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 42,4488 seviyesi ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 artışla 49,0290, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 55,6260 seviyesinden alıcı buldu.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 100,1 seviyesinden karşılık buldu. ABD Merkez Bankasının faiz indirim beklentilerinin gücünü kaybetmesiyle dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (20 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

