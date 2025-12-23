  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 23 Aralık 2025 Salı gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 23 Aralık 2025 Salı gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 42,8113 (alış) 42,8261'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 50,7618 TL seviyelerinde seyrediyor.

Mevduat faizlerinde son durum: 1,5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Mevduat faizlerinde son durum: 1,5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Ekonomi
Benzine indirim gelecek mi? İşte 23 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 23 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Hangi illerde kar yağışı etkili olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji açıkladı: Hangi illerde kar yağışı etkili olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Gram altından yeni rekor! İşte 23 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıGram altından yeni rekor! İşte 23 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 

Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Gram altından yeni rekor! İşte 23 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Finans Haberleri

Gram altından yeni rekor! İşte 23 Aralık 2025 güncel altın fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım