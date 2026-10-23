  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 23 Ekim 2026 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 23 Ekim 2026 Cuma gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 49,7238 (alış) 49,7504'ten (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 55,8376 TL seviyelerinde seyrediyor.

Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 23 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 23 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Altında düşüş sürüyor: İşte 23 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında düşüş sürüyor: İşte 23 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
TOKİ 61 ilde 725 arsa satacak: Fiyatlar 400 bin TL'den başlıyor! İşte satış yapılacak iller...TOKİ 61 ilde 725 arsa satacak: Fiyatlar 400 bin TL'den başlıyor! İşte satış yapılacak iller...Ekonomi
Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (21 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)
Altında düşüş sürüyor: İşte 23 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Finans Haberleri

Altında düşüş sürüyor: İşte 23 Ekim 2026 güncel altın fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım