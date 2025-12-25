Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 25 Aralık 2025 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar/TL güne yatay başlamasının ardından 42,8460 seviyesinden işlem gördü.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 42,8462'den tamamladı.
Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla yatay seyirle 42,8460'tan işlem görürken, aynı dakikalarda Euro/TL önceki kapanışın hemen altında 50,6200'den satıldı.
Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'da piyasalar bugün kapalı kalırken, Asya tarafında açılan az sayıdaki borsada likiditenin oldukça düşük olduğu görülüyor.
Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.