Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Şubat 2026 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 26 Şubat 2026 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 43,8654 (alış) 43,8789'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 52,0106 TL seviyelerinde seyrediyor.