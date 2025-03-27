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Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 27 Mart 2025 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
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Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
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Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 37,9900 seviyesinden işlem gördü.

Dün 37,9620-38,1040 bandından hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde 37,9910'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yatay seyirle 37,9900 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 artışla 40,9440'tan ve sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 49,1190'dan satıldı.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 104,4 seviyesinden karşılık buldu. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere, yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurması, küresel ticaretin aksayabileceğine dair endişeleri artırarak varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Analistler, otomobil sektörüne yönelik açıklanan tarifenin ülkedeki enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeleri desteklediğini kaydederek, ABD'nin ticaret partnerlerinden gelecek olası misilleme açıklamalarının da risk algısının artmasında etkili olabileceğini söyledi.

Tarifelere ilişkin gelişmeler ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri de artırırken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrildi.

Analistler, başta büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri olmak üzere bugün ve yarın açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin ülkedeki ekonomik gidişat ve enflasyonla mücadele sürecine ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, işsizlik oranı ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları, bekleyen konut satışları ile toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 seviyesinin destek, 105'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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