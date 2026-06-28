  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 28 Haziran 2026 Pazar gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 28 Haziran 2026 Pazar gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 46,5908 (alış) 46,6647'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 53,1483 TL seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 28 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 28 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artacak, kuvvetli rüzgara dikkat! İşte hava durumu tahminleriMeteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar yükselecek, kuvvetli rüzgara dikkat! İşte hava durumu tahminleriGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (28 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (28 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)
28 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları

Finans Haberleri

28 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları
Altın 7 ayın en düşüğünde: İşte 25 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

Yatırım Haberleri

Altın 7 ayın en düşüğünde: İşte 25 Haziran 2026 güncel altın fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım