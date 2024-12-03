  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 3 Aralık 2024 Salı gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 3 Aralık 2024 Salı gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:16 itibarıyla 34,7414 (alış) 34,7556'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,4727 TL seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 3 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 3 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteorolojiden buzlanma ve sis uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?Meteorolojiden buzlanma ve sis uyarısı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)
3 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...
Resmi Gazete'de yayımlandı: Fintlix’e TCMB’den faaliyet izni
Resmi Gazete'de yayımlandı: Fintlix’e TCMB’den faaliyet izni
Finansal İstikrar Komitesi’nde açığa satış ve krediler görüşüldü
Finansal İstikrar Komitesi’nde açığa satış ve krediler görüşüldü
Tesla en çok değer kazanan hisse oldu
Tesla en çok değer kazanan hisse oldu
Sterlin, Euro karşısında 1,5 haftanın en yükseğinde
Sterlin, Euro karşısında 1,5 haftanın en yükseğinde
Tahvil piyasalarında pozitif ortamın devam etmesi bekleniyor
Tahvil piyasalarında pozitif ortamın devam etmesi bekleniyor
Dolar fiyatları haftaya nasıl başladı?

Dolar Haberleri

Dolar fiyatları haftaya nasıl başladı?
3 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...

Finans Haberleri

3 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...
Altın fiyatlarında 'güçlü dolar' baskısı

Yatırım Haberleri

Altın fiyatlarında 'güçlü dolar' baskısı
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım