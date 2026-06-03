Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 3 Haziran 2026 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 45,9419 (alış) 45,9540'tan (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 53,5018 TL seviyelerinde seyrediyor.