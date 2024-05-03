Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Mayıs 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,3665 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 32,3949 TL'den başladı. Gün içinde en düşük 32,3160 TL'yi; en yüksek 32,4650 TL seviyesini gören kur; saat 08:17 itibarıyla yüzde 0,11 yükselişle 32,3982 TL'de hareket etti.

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 34,8890 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,01 kayıpla 34,7909 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,7114 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında düşüşle 105,25 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0734 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,86 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 45,27 seviyesinde bulunuyor.