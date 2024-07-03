Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Temmuz 2024 dolar-Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 3 Temmuz 2024 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:13 itibarıyla 32,5254 (alış) 32,5517'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 34,9917 TL seviyelerinde seyrediyor.