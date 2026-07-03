  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Temmuz 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Temmuz 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 3 Temmuz 2026 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Temmuz 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 3 Temmuz 2026 Cuma gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 46,7908 (alış) 46,8067'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 53,6121 TL seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıta indirim geldi: İşte 3 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim geldi: İşte 3 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Altında yön yukarı döndü: İşte 3 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında yön yukarı döndü: İşte 3 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
Emekli promosyonu Temmuz 2026 | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka rakamlar...Emekli promosyonu Temmuz 2026 | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka rakamlar...Ekonomi

 

Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Temmuz dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Temmuz dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Temmuz dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Temmuz dolar - Euro fiyatları)
Altında yön yukarı döndü: İşte 3 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları

Finans Haberleri

Altında yön yukarı döndü: İşte 3 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım