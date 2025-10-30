Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 30 Ekim 2025 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 41,9513 (alış) 42,0427'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,9996 TL seviyelerinde seyrediyor.