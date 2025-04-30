  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 30 Nisan 2025 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 30 Nisan 2025 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 38,4634 (alış) 38,4890'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 44,0387 TL seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? İşte 30 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatları değişiyor mu? İşte 30 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (30 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (30 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (30 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları)
30 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları
TSKB'den ilk çeyrekte 3,1 milyar lira net kâr
TSKB'den ilk çeyrekte 3,1 milyar lira net kâr
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı
UBS'ten ABD borsaları için yeni tahmin
UBS'ten ABD borsaları için yeni tahmin
S&P: Bankaların performansı TCMB adımlarına bağlı olacak
S&P: Bankaların performansı TCMB adımlarına bağlı olacak
SPK'dan sermaye piyasası araçlarına ilişkin düzenleme
SPK'dan sermaye piyasası araçlarına ilişkin düzenleme
Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)
30 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları

Finans Haberleri

30 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım