  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Temmuz 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Temmuz 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 30 Temmuz 2026 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Temmuz 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 30 Temmuz 2026 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 47,4053 (alış) 47,4220'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 54,4571 TL seviyelerinde seyrediyor.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 30 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 30 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji sarı kodla uyardı: 5 ilde rüzgara dikkat! Hangi illerde ekili olacak? İşte tahminler...Meteoroloji sarı kodla uyardı: 5 ilde rüzgara dikkat! Hangi illerde ekili olacak? İşte tahminler...Gündem
Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte 30 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın fiyatlarında Fed etkisi: İşte 30 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...Ekonomi
Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Temmuz dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Temmuz dolar - Euro fiyatları)
Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte 30 Temmuz güncel altın fiyatları

Finans Haberleri

Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte 30 Temmuz güncel altın fiyatları
Altında yön ne olacak? İşte 29 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları

Yatırım Haberleri

Altında yön ne olacak? İşte 29 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım