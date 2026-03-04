  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 4 Mart 2026 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 4 Mart 2026 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 43,9787 (alış) 43,9916'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,1618 TL seviyelerinde seyrediyor.

İlk kez işe girecek gençlerin maaşı devletten! 228 milyar TL kaynak ayrıldıİlk kez işe girecek gençlerin maaşı devletten! 228 milyar TL kaynak ayrıldıEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminlerMeteoroloji'den 5 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminlerGündem
Kripto varlıklara vergi, mücevhere ÖTV geliyor! Hangi oranda, nasıl uygulanacak? İşte detaylar...Kripto varlıklara vergi, mücevhere ÖTV geliyor! Hangi oranda, nasıl uygulanacak? İşte detaylar...Ekonomi

 

Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)
Jeopolitik riskler altını destekliyor: 4 Mart 2026 güncel altın fiyatları

Finans Haberleri

Jeopolitik riskler altını destekliyor: 4 Mart 2026 güncel altın fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım