Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 5 Ekim 2025 Pazar gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 41,6733 (alış) 41,6880'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 49,0307 TL seviyelerinde seyrediyor.