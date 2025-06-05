Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 5 Haziran 2025 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:17 itibarıyla 39,3122 (alış) 39,3319'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 44,9150 TL seviyelerinde seyrediyor.