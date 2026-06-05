  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 5 Haziran 2026 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 5 Haziran 2026 Cuma gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 46,0621 (alış) 46,0837'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 53,6058 TL seviyelerinde seyrediyor.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 5 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 5 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları 35 dereceye ulaşacak! En yüksek sıcaklık hangi ilde görülecek?Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları 35 dereceye ulaşacak! En yüksek sıcaklık hangi ilde görülecek?Gündem
Altın haftalık kayıp yolunda: İşte 5 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın haftalık kayıp yolunda: İşte 5 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
Mevduat faizleri Haziran 2026 | En yüksek faiz hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi...Mevduat faizleri Haziran 2026 | En yüksek faiz hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi...Ekonomi

 

Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)
Altın haftalık kayıp yolunda: İşte 5 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

Finans Haberleri

Altın haftalık kayıp yolunda: İşte 5 Haziran 2026 güncel altın fiyatları
Altında yön arayışı: İşte 4 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları

Yatırım Haberleri

Altında yön arayışı: İşte 4 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım euro