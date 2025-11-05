  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 5 Kasım 2025 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 5 Kasım 2025 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 42,0776 (alış) 42,1081'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,4233 TL seviyelerinde seyrediyor.

Benzine indirim gelecek mi? İşte 5 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 5 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den hava raporu: Sıcaklıklar artacak, kuzeybatıda sağanak etkili olacak! İşte tahminlerMeteoroloji'den hava raporu: Sıcaklıklar artacak, kuzeybatıda sağanak etkili olacak! İşte tahminlerGündem
Altın piyasasında yön ne olacak? İşte 5 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatlarıAltın piyasasında yön ne olacak? İşte 5 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatlarıFinans
Otomotiv satışlarında tarihi rekor: Ekimde en çok hangi marka satıldı? İşte en çok satan markalar...Otomotiv satışlarında tarihi rekor: Ekimde en çok hangi marka satıldı? İşte en çok satan markalar...Otomotiv

 

Finans
Küresel piyasalar geriledi: "Yapay zeka balonu" endişeleri ağır basıyor
Küresel piyasalar geriledi: "Yapay zeka balonu" endişeleri ağır basıyor
Altın piyasasında yön ne olacak? İşte 5 Kasım 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları
Altın piyasasında yön ne olacak? İşte 5 Kasım güncel fiyatlar
Küresel piyasalarda yükseliş sürecek mi? İşte Standard Chartered'ın tahmini
Küresel piyasalarda yükseliş sürecek mi? İşte Standard Chartered'ın tahmini
Dolar endeksi 3 ay sonra 100 seviyesinin üzerinde
Dolar endeksi 3 ay sonra 100 seviyesinin üzerinde
Asya borsaları negatif seyrediyor
Asya borsaları negatif seyrediyor
UBS, küresel borsalar için iyimser
UBS, küresel borsalar için iyimser
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın piyasasında yön ne olacak? İşte 5 Kasım güncel fiyatlar

Finans Haberleri

Altın piyasasında yön ne olacak? İşte 5 Kasım güncel fiyatlar
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım