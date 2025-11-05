Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 5 Kasım 2025 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 42,0776 (alış) 42,1081'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,4233 TL seviyelerinde seyrediyor.