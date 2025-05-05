Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Mayıs 2025 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 5 Mayıs 2025 Pazartesi gününün dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 38,5059 (alış) 38,5915'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 43,8185 TL seviyelerinde seyrediyor.