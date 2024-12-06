  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)

Haftanın son işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 6 Aralık 2024 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 6 Aralık 2024 Cuma gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 34,7640 (alış) 34,7888'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,8395 TL seviyelerinde seyrediyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Güneyde sağanak yağış, kuzeyde kar etkili olacakMeteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Güneyde sağanak yağış, kuzeyde kar etkili olacakGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)
6 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...
Euro, Fransa’ya rağmen yükseldi
Euro, Fransa’ya rağmen yükseldi
Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor
Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)
5 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
6 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...

Finans Haberleri

6 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...
5 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...

Yatırım Haberleri

5 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım