  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 6 Kasım 2024 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 6 Kasım 2024 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:12 itibarıyla 34,3524 (alış) 34,3593'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,9872 TL seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Kuzeyde sis ve pus bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Kuzeyde sis ve pus bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)
6 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Tokyo Borsası'ndan 70 yıl sonra ilk adım
Tokyo Borsası'ndan 70 yıl sonra ilk adım
Piyasalar ABD'deki başkanlık seçimlerine odaklandı
Piyasalar ABD'deki başkanlık seçimlerine odaklandı
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar ve Euro fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve Euro fiyatlarında son durum ne?

Dolar Haberleri

Dolar ve Euro fiyatlarında son durum ne?
6 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...

Finans Haberleri

6 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...
Altında seçim öncesi temkinli seyir

Yatırım Haberleri

Altında seçim öncesi temkinli seyir
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım