  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 7 Haziran 2026 Pazar gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 7 Haziran 2026 Pazar gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 45,9701 (alış) 46,1116'dan (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 53,1487 TL seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 7 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 7 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Bugün yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji açıkladı: Bugün yurtta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (7 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (7 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)
7 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları

Finans Haberleri

7 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım