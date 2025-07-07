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Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Temmuz 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 7 Temmuz 2025 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
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Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Temmuz 2025 dolar - Euro fiyatları)
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Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 39,9830 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,8473'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 39,9830'dan işlem görürken, Euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 47,0080'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 54,5080'den satıldı.

Dolar endeksi de yatay seyirle 97,2 seviyesinden karşılık buldu. 

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Analistler, Trump'ın, BRICS'in ABD karşıtı politikalarına uyum gösteren ülkelere yüzde 10 tarife getirileceğine yönelik açıklamalarının ticaret savaşlarına ilişkin endişeleri tetiklediğini belirterek, bugün veri gündeminde yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini ifade etti.

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