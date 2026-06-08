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Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 8 Haziran 2026 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)
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Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 8 Haziran 2026 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 46,0814 (alış) 46,1068'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 53,2329 TL seviyelerinde seyrediyor.

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