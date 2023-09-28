Dolar/TL güne hareketli başladı

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar/TL'de dolar endeksindeki yükselişin de etkisiyle primli seyir devam ediyor. Dün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,64 TL'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini test eden kur, bugünkü işlemlerde ise 27,40 TL'ye kadar çıktı. Dolar, saat 10.00 itibarıyla yüzde 1,80 kazançla 27,39 TL'de bulundu.

Dolar endeksi, bugün 106,73 seviyesine kadar tırmanırken, 10 ayın en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Endeks, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz hafta sonuçlanan eylül toplantısında verilen ‘şahin’ mesajlar sonrası güçlenmesini sürdürüyor. Bu toplatıda, Fed'in yılsonuna kadar bir faiz artımı daha yapılabileceği ve faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyali alınmıştı. Uzmanlar, dolar endeksinde 110 seviyelerinin görülebileceğine işaret ediyor.

Euro/TL'de 'parite' baskısı

Euro kuru da gün içerisinde en yüksek 28,88 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 1,53 primle 28,85 TL seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0499 seviyelerinde hareket ediyor. Paritedeki düşüş, Euro/TL üzerinde de baskı yaratıyor.

İngiliz sterlini de aynı dakikalarda 33,30 TL seviyesinde işlem görüyor.