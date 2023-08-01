Dolar/TL'de sınırlı yükseliş sürüyor

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,92 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 26,96 TL'den başladı. Dolar, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,1850 TL'ye kadar yükselirken; saat 11.56 itibarıyla yüzde 0,20 yükselişle 26,9510 TL'de hareket etti.

Euro da yeniden 30 TL'nin üzerine çıkarken; gün içerisinde en yüksek 30,0410 TL'yi gördü; şu dakikalarda ise yüzde 0,17 artışla 29,6040 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,5916 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,27 oranında yükselişle 102,14 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0972 seviyelerinde hareket ediyor.