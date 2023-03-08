Dolar/TL'de yine tuhaf bir hareket: 18,99'u görüp anında 18,94'lere geri geldi

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,91 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,92 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,8990 TL seviyesini, en yüksek ise 18,9920 TL seviyesini gördü. Kur saat 15:06 itibarıyla 18,9442 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,0594 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19,9709 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,4433 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,09 oranında düşüşle 105,71 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0540 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,86 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,50 seviyesinde bulunuyor.

Dolar dünyada güçleniyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde dün yaptığı konuşmada, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini, bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 74'e yükselirken, nihai faiz oranının yüzde 6'ya kadar çıkabileceğine yönelik fiyatlamalar da güç kazandı. Söz konusu gelişmeler doları diğer para birimleri karşısında destekliyor.