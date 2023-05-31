Dolar/TL'de yükseliş hızlandı

İSTANBUL / EKONOMİ

Yurt içi piyasada, seçim sonrası hareketli seanslar devam ediyor. Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 21 TL'ye kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı. Dolar/TL, saat 09.12 itibarıyla ise yüzde 0,86 oranında yükselişle 20,6748 TL'de işlem gördü.

Euro/TL ise, sığ piyasada 22,5298 TL'ye kadar artarak tarihi rekorunu yeniledi. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,76 yükselişle 22,2343 TL'de işlem görüyor.

Gram altında tarihi rekor

Altının gram fiyatı, dolar/TL'de yaşanan yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1322 liraya taşıdı. Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, saat 09.17 itibarıyla yüzde 1,26 oranında değer kazancıyla 1304 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise, ABD’de borç tavanı sorununun çözülmesi sonrası ABD tahvil faizlerinin düşmesiyle dünkü işlemlerde primli seyre yönelirken, 2 ayın dibinden 1962 dolara kadar yükselmişti. Sarı maden bugün ise yatay bir seyirde ilerliyor. Ons altın, şu dakikalarda yüzde 0,14 oranında yükselişle 1962 dolarda bulunuyor.

Banka hisseleri ralli yaptı

Mehmet Şimşek’in pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği ve Şimşek’in cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ekonominin başına geçeceği bilgileri Ankara kulislerinde daha kuvvetli şekilde konuşulurken; ekonomi politikalarına yönelik iyimser beklenti piyasada risk iştahını artırdı. Şimşek'in ekonomi yönetiminde aktif rol oynayacağı beklentisiyle, dün banka hisseleri ralli yaptı ve bankacılık endeksi yüzde 9'un üzerinde yükseldi.