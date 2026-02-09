Dolar/yen paritesine müdahale gelir mi?
TD Securities makro stratejisti Alex Loo, dolar/yen paritesinin 160 seviyesini aşması halinde müdahale ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
TD Securities makro stratejisti Alex Loo, ABD dolarının Japon yeni karşısında 160 seviyesini aşması halinde Japonya Maliye Bakanlığı’nın döviz piyasasına müdahale etme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.
Loo, yayımladığı notta, "160’ın üzerinde hızlı bir hareket yaşanması durumunda, yen ve Japon devlet tahvillerindeki reaksiyonun ABD piyasalarına da yansıyabileceği için müdahalenin ABD’nin desteğiyle gerçekleşmesi mümkün" ifadelerini kullandı.