Domino's Pizza'nın kârı beklentiyi karşılayamadı

Domino's Pizza, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin hisse başına kârı 4,07 dolar olarak gerçekleşerek piyasa beklentisi olan 4,17 doların altında kaldı. Gelir ise 1,19 milyar dolar ile analistlerin 1,18 milyar dolarlık beklentisine yakın seviyede gerçekleşti.

Operasyonel tarafta ise ABD'deki aynı mağaza satışları ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 0,1 artış gösterdi. Böylece satış büyümesi, yüzde 0,62 seviyesindeki piyasa beklentisinin altında kaldı.

Sonuçlar, şirketin gelir tarafında beklentilere paralel bir performans sergilerken, kârlılık ve yurt içi satış büyümesinde öngörülerin gerisinde kaldığına işaret etti.