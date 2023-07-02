Döviz bildirim yükümlülüğü ertelendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Özet Döviz Pozisyon Raporlama'nın kapsam ve süresinde değişikliğe gitti.

Raporlama yükümlülüğü; toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmalar için 2024 yılı Ocak ayına, toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzeri firmalar için 30 Haziran 2023'e ertlenmişti.

Raporlama sürecine ilişkin yapılan ilave değerlendirmeler neticesinde; raporlama yükümlülüğü 50 milyon TL ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da içerecek şekilde kapsama giren tüm firmalar için 2024 Ocak raporlama döneminde başlamak üzere ertelendi.