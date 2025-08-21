Döviz cinsi krediler rekor seviyeye yükseldi

15 Ağustos haftasında döviz cinsi krediler 192 milyar 48 milyon dolardan 193 milyar 115 milyon dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Tüketici kredileri yavaşladı, ticari krediler hızlandı

Kredi hacmi, 15 Ağustos haftasında 136 milyar 702,3 milyon lira artarak 20 trilyon 153 milyar 946,9 milyon liradan, 20 trilyon 290 milyar 649,2 milyon liraya çıkarken tüketici kredi büyümesi hız kesti. Ticari krediler hızlandı.



Aynı hafta, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 15 Ağustos haftasında yaklaşık 136 milyar 702,3 milyon lira artarak 20 trilyon 153 milyar 946,9 milyon liradan, 20 trilyon 290 milyar 649,2 milyon liraya çıkarken ticari kredi büyümesi hızlandı.

Bloomberg HT'nin aktardığı bilgilere göre 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış büyüme ticari kredilerde büyüme 15 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 1,6 puan arış gösterek yüzde 24,4 seviyesine çıktı.

Tüketici kredilerindeki büyüme ise hız keserek lüzde 38,5 seviyesinde kaydedildi. Tüketici kredilerindeki düşüş 1,3 puan oldu.



Tüketici kredilerinin tutarı, 15 Ağustos itibarıyla 7 milyar 906,5 milyon lira azalarak 2 trilyon 446 milyar 578,2 milyon liraya geriledi.

Söz konusu tutarın 601 milyar 264,8 milyon lirası konut, 54 milyar 371,3 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 790 milyar 942,2 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 21 milyar 968,7 milyon lira artarak 2 trilyon 997 milyar 825,6 milyon lira oldu.

Bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 739,5 milyon lira artışla 458 milyar 565,9 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 338 milyar 291,3 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 9 milyar 545,6 milyon lira artarak 4 trilyon 230 milyar 917,9 milyon lira oldu.