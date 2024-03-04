Döviz fiyatlarında son durum: Dolar kaç lira, Euro ne kadar? (4 Mart güncel dolar fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 31,3634 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 31,4075 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 31,4215 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 10,51 itibarıyla yüzde 0,17 yükselişle 31,4167 TL seviyesinde hareket etti.

Öte yandan dolar, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda rekor seviyesini 31,8110 TL'ye çıkardı.

Euro 34 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları ise, sığ piyasada 34,5680 TL'ye kadar çıkarak rekorunu yeniledi. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,31 artışla 34,1443 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 39,8814 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,05 oranında düşüşle 103,81 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0851 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 27,26 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 45,84 seviyesinde bulunuyor.