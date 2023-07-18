Döviz kurları neden hareketlendi?
Piyasalarda gözler perşembe günkü faiz kararına odaklanırken, kurlar yeni güne yüzde 2 yükselişlerle başladı. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, Finans Sohbetleri'nde, döviz kurlarında artan hareketliliği ve TCMB toplantısına ilişkin beklentileri değerlendirdi.
Yurtiçi piyasa yeni güne hareketli başladı; döviz kurlarında bu sabah yüzde 2 yükseliş var.
Euro tarihinde ilk kez 30 TL'yi aşarken, dolar, 27 liraya dayandı.
Borsa ise yükselişine hız keserek devam ediyor, endeks bu sabah 6.662 seviyesini test etti.
Piyasalar, Merkez Bankası'nın perşembe günkü faiz kararını bekliyor.
TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç.Dr. Atılım Murat, döviz kurunda artan hareketliliği ve TCMB toplantısına ilişkin beklentileri EKONOMİ Web TV Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu ile değerlendirdi.