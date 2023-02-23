Döviz mevduatı 5 haftada 6 milyar dolar geriledi

İSTANBUL / EKONOMİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre 6 Ocak haftasından bu yana kesintisiz artışını sürdüren kur korumalı mevduat hesabı 17 Şubat haftası itibariyle 1 trilyon 499,8 milyar liraya yükseldi.

Böylece 6 Ocak'tan bu yana KKM hacmi 130 milyar lira arttı. Öte yandan Merkez Bankası verileri de yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatının 17 Şubat ile biten haftada parite etkisinden arındırılmış şekilde 2 milyar 16 milyon dolar gerilediğini ortaya koydu.

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 20 Ocak haftasından bu yana geriliyor. 20 Ocak haftasında 616 milyon dolar, 27 Ocak haftasında 2 milyar 85 milyon dolar, 3 Şubat haftasında ise 1 milyar 46 milyon dolar, 10 Şubat itibariyle biten haftada 251 milyon dolar düşüş oldu.

Geçen hafta ise parite etkisinden arındırılmış olarak düşüş 2 milyar 16 milyon dolar olarak hesaplandı.

Yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 775 milyon dolar azalırken tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış şekilde 1 milyar 241 milyon dolar azaldı.

Tüzel kişilerin döviz mevduatında 1 milyar 984 milyon dolarlık çözülme dikkat çekti. 10 Şubat 2022 kapanışında 18,8109 olan TCMB dolar alış kuru, 17 Şubat 2023 tarihinde 18,8320 seviyesine yükseldi. Böylelikle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının TL karşılığı, 52,6 milyar TL azalarak 3.587,9 milyar TL oldu.

Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı aynı dönemde 114,5 milyar TL artarak 5 trilyon 111,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece 17 Şubat ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam mevduatı içindeki döviz mevduat payı 0,9 puan azalarak yüzde 41,2 oldu.