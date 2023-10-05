Döviz mevduatları seçimden bu yana 4 milyar dolar geriledi

İSTANBUL / EKONOMİ

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yeni ekonomi ve Merkez Bankası, TL varlıkların cazibesini artırıp yurtiçi ve yurtdışı tasarruf sahiplerinin ilgisini çekmeyi hedefliyor. Bunun için kur korumalı mevduattan TL mevduata dönüşüm hedefi bankacılık sektörü için devreye alındı, TL mevduat faizlerinde yükselişler politika faizine paralel gelişti. 26 Mayıs haftasından 29 Eylül haftasına yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmamış 4 milyar dolar azalırken, KKM hariç TL mevduattaki yükseliş 837.7 milyar lira oldu. KKM dönüşüm hedefinin duyurulduğu 18 Ağustos haftasından bu yana KKM hesaplarındaki düşüş ise 104.7 milyar lira oldu.

Haftalık gerileme 2.42 milyar dolar

Merkez Bankası verileri yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmamış olarak Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında 3 milyar 965,4 milyon dolar gerileyerek 176 milyar dolardan 172 milyar dolara indiğini ortaya koydu. Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmamış olarak 3 milyar 715,8 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatındaki değişim ise 249.5 milyon dolarla sınırlı kaldı. 29 Eylül haftasında ise parite etkisinden arındırılmamış olarak bir önceki haftaya göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 3 milyar 618 milyon dolar, parite etkisinden arındırılmış olarak ise 2 milyar 421 milyon dolar geriledi. Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 938 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı da parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 542 milyon dolar azaldı.

KKM’de azalış yavaşladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık verileri de kur korumalı mevduat hesaplarındaki seyrin takibini sağlıyor. 29 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre KKM hesaplarındaki gerileme sadece 1 milyar 254 milyon lira oldu. KKM hesaplarının büyüklüğü 3 trilyon 303 milyar 175 milyon dolara indi. 18 Ağustos’tan bu yana düşüş 104.7 milyar lira olarak hesaplandı.

Net rezervlerde 3.39 milyar dolar gerileme

Merkez Bankası’nın son haftalarda artış trendi gösteren net uluslararası rezervleri 29 Eylül haftasında 3 milyar 398 milyon dolar azalarak 24 milyar 34 milyon dolardan 20 milyar 636.6 milyon dolara indi. 26 Mayıs haftasında net uluslararası rezervler - 4 milyar 404,6 milyon dolar ile negatif seviyede bulunuyordu.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 83 milyar 811 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 81 milyar 575 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri 41 milyar 692 milyon dolardan 40 milyar 629 milyon dolara, toplam rezervler 125 milyar 503 milyon dolardan 122 milyar 203 milyon dolara indi.

Yabancı hisse sattı, DİBS aldı

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 29 Eylül ile biten haftada hisse senetlerinde net 98.3 milyon dolar satış yaparken, devlet iç borçlanma senetlerinde net 18.2 milyon dolarlık alım yaptı. Şirket borçlanma senetlerinde ise 0.3 milyon dolarlık net alım geldi. Yabancı yatırımcıların hisse senetleri stok büyüklüğü 29 Eylül haftasında 32 miyar 51,5 milyon dolar, DİBS stoku ise 1 milyar 154,8 milyon dolar hesaplandı.

Bankacılık sektöründe mevduatlar 13.3 trilyon lira

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 29 Eylül sektörün toplam kredi hacmi 10 trilyon 585 milyar 61 milyon liradan 10 trilyon 687 milyar 341 milyon liraya çıktı. Toplam mevduat ise (bankalararası dahil) geçen hafta 24 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 13 trilyon 309 milyar 511 milyon lira oldu. Bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı 29 Eylül itibarıyla 8 milyar 136 milyon lira artışla 1 trilyon 448 milyar 624 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 446 milyar 46 milyon lirası konut, 87 milyar 938 milyon lirası taşıt ve 914 milyar 640 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 11 milyar 603 milyon lira artarak 1 trilyon 238 milyar 983 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 3 artışla 965 milyar 441 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 429 milyar 310 milyon lirası taksitli, 536 milyar 130 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu.