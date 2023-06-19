Döviz rezerv yeterlilik oranlarında nisan ayı gelişmeleri

Ali Orhan Yalçınkaya

2023 Nisan sonu itibariyle Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yılı sonuna göre 11.0 milyar dolar azalarak 297.3 milyar dolara, yükümlülükleri 47.9 milyar dolar azalarak 561.9 milyar dolara geriledi. Böylece yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) geçtiğimiz yılın sonuna göre 37.0 milyar dolar iyileşerek 264.5 milyar dolar açığa geriledi.

Varlıkların detaylarında rezerv varlıklar kalemi 2022 yılı sonuna göre 13.9 milyar dolar azalarak 114.9 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar kalemi 0.3 milyar dolar artarak 121.1 milyar dolara yükseldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları 3.3 milyar dolar artarak 48.3 milyar dolar oldu.

Yükümlülüklerin alt detayında doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle geçtiğimiz yıl sonuna göre 57.7 milyar dolar azalarak 131.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları bu dönemde 5.8 milyar dolar azalışla 87.3 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 5.0 milyar dolar azalarak 23.7 milyar dolar, DİBS stoku 0.1 milyar dolar azalarak 1.1 milyar dolar oldu. Hazine tahvil stoku da bu dönemde 2.3 milyar dolar artarak 44.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

UYP, varlık ve yükümlülüklere yönelik akımlardan, para biriminin dolara karşı gösterdiği değişimden, portföy yatırımlarındaki fiyat hareketlerinden etkilenmektedir. Bu etkiyi, kurda yaşanan değişim ve varlık fiyatlarındaki hareket kaynaklı değerleme farkları üzerinden, portföy ve doğrudan yatırımlarda daha belirgin olarak görmekteyiz.

Bir başka ifadeyle "iyileşme" olarak görülen illüzyon, yurt dışı yerleşiklere olan yükümlülüğümüzün dolar cinsinden değerinin düşmesinden kaynaklanmaktadır.

DİBS’lerin büyük bölümünün TL yükümlülük olduğu dikkate alındığında, kurda yaşanan yükselişler, dolar bazında yükümlülüklerde azalış görüntüsü vermektedir.

IMF tarafından 2000 yılından beri hesaplanan Rezerv Yeterlilik Rasyosu (ARA Metrik- Assessing Reserve Adequacy) için ideal aralık olarak %100-150 belirlenmiştir.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Ödemeler Dengesi ve Kısa Vadeli Borç İstatistiklerinden hareketle 2022 yılı sonunda %98.3 olan Ara Metrik değerinin 2023 Nisan sonu itibariyle %83.7 düzeyine gerilediğini hesaplamaktayım.

Türkiye %100-150 kritik eşiğini daha önce 2013 yılında %101.5 ile tutturabilmişti. Gözlenen en düşük değerler ise %67.2 ile 2000 yılında ve %67.3 ile 2001 krizinde gerçekleşmişti.

Rezervlerin yeterliliği ile ilgili bir diğer önemli gösterge ise brüt rezervlerin kalan vadeye göre kısa vadeli dış borca oranıdır. Bu oran için ise yeterlilik sınırı %100 olarak kabul edilmektedir.

2023 yılı başında %64.9 olan Brüt Rezerv/Kısa Vadeli Dış Borç oranı Nisan sonu itibariyle %56.6’ya geriledi.

2012 yılının Aralık ayında %82.1 ile en yüksek değerini gören Brüt Rezerv/Kısa Vadeli Dış Borç oranı 2018 yılındaki %48.2 düzeyinden sonra en düşük değerini 2020 yılı Kasım ayında %45.7 ile görmüştü.