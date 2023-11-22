Dövizde carry-trade dönemi bitiyor mu?

JPMorgan Chase & Co'ya göre, yılın en iyi performans gösteren döviz stratejilerinden birinin günleri sayılı olduğu için yatırımcıların yakında yeni bir oyun kitabı yazmaları gerekecek.

Bu yıl döviz spekülatörleri, daha yüksek getirili alternatifler satın almak için düşük getirili para birimlerini ödünç aldıkları "carry-trade" işlemlerine yığıldılar ve küresel merkez bankaları artan enflasyon karşısında agresif bir faiz artırım hızını sürdürürken stratejinin on yıllardaki en iyi getirilerinden bazılarını elde ettiler.

Meera Chandan liderliğindeki JPMorgan stratejistleri, yıllık döviz görünümü raponrunda, 2024'e bakıldığında, G-10 merkez bankalarının para politikasını gevşetmeye hazırlandığını, en yüksek getiri sağlayanların en derine inmesiyle küresel getirileri düşürdüğünü ve bu süreçte taşıma getirilerini sürüklediğini yazdı.

Raporda, "2023 pek çok şey için hatırlanacak bir yıl olacak, ancak döviz piyasası katılımcıları için sonsuza kadar carry için altın yıl olarak bilinecek. 2024, yüksek getiri sağlayanların en çok kesintiye gittiği sonun başlangıcı olmalı. Getirilerin düşmesi carry'yi daha az cazip ve daha dar bir tema haline getirecektir." denildi.

Stratejistler, bu yılın Ocak ve Haziran ayları arasında 27 para biriminden oluşan nominal bir taşıma sepetinin %20'den fazla kazanç sağladığını ve bunun 2003'ten bu yana en iyi dönem olduğunu yazdı.

ABD getirileri yüksek kalırken Latin Amerika'dakilerin düşmesi nedeniyle carry stratejileri ikinci yarıda aynı performansı gösterememiş olsa da - aynı sepet yalnızca %0,4 getiri sağladı - ilk yarıdaki artış, kur hareketlerini yönlendirmede kur farklarının önemini teyit etmeye yetti.

Gelecek yıl JPMorgan, göreceli para birimi değerlemelerinin yakınsamasını ve 2023'te görülen eğilimlerin çoğunu tersine çevirmesini bekliyor. Stratejistler, hem piyasa düşüşlerinde hem de rallilerde, "en büyük yukarı yönlü işlemlerin zengin veya sıkıntılı G10 para birimlerini içerdiğini" yazdı.