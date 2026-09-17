Dr. Gözde Sarak’tan piyasa değerlendirmesi: Fed kararı, borsadaki fon çalkantısı ve küresel riskler

Fed'in politika faizini %3,75 ila %4 aralığına yükselttiğini belirten Dr. Sarak, bu adımın 2023 yılından bu yana atılan ilk faiz artırımı olduğunu ifade etti. Temmuz ayındaki toplantıda üç üyenin farklı yönde oy kullandığını ve komitenin bölünmüş bir yapıda olduğunu hatırlatan Dr. Sarak, bu kararın ise 12 üyenin tamamının onayıyla oy birliği içerisinde alındığını ve bunun piyasada kararlı bir duruşun işareti olarak okunduğunu vurguladı. Fed’in yayımladığı yeni tahmin tablosunda 18 üyeden 16’sının bu yıl bir faiz artırımı daha beklediğine dikkat çeken Dr. Sarak, merkez bankasının tek bir artırımla durmayacağı sinyalini verdiğini dile getirdi. Dr. Sarak, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisinin ABD 10 yıllık tahvil faizlerini gün içinde %5,04 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardığını ve kısa vadede Borsa İstanbul ile döviz kuru üzerinde dış kaynaklı bir baskı yaratabileceğini ekledi.

Borsa İstanbul’da fon likiditesi ve panik satışı

İç piyasada Borsa İstanbul’da gözlenen sert satışların ana nedeninin portföy yönetim şirketlerinin bazı fonlarında yaşanan likidite ve güven sorunu olduğunu aktaran Dr. Sarak, bazı fonlarda katılma payı ve iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu kaydetti. Fondan çıkmak isteyen yatırımcılara ödeme yapabilmek için elde yeterli nakit olmaması durumunda varlıkların satılmak zorunda kaldığını açıklayan Dr. Sarak, likiditesi düşük varlıklarda eş zamanlı satışların fiyatları hızlıca aşağı çektiğini belirtti. Bu durumun kendi içinde bir kısır döngüye dönüştüğünü ifade eden Dr. Sarak, fonlar hisse sattıkça fiyatların düştüğünü, düşen fon değerlerini gören yatırımcıların da çıkış yapmak istemesiyle satış baskısının daha da arttığını bildirdi.

Fon kurallarında yeni düzenleme

Açıklanan temerrüt haberlerinin ardından bazı fonların katılma payı iade esaslarında değişikliğe gidildiğini belirten Dr. Sarak, önceden her iş günü hesaplanan birim pay değerinin artık yalnızca ayın 15'inci gününde hesaplanacağını aktardı. Yatırımcıların satış talimatını her gün verebileceğini fakat işlemin ayın 15'indeki tek değerleme günü fiyatı üzerinden gerçekleşeceğini kaydeden Dr. Sarak, ödeme süresinin de değerleme tarihini takip eden 10 iş gününe uzatıldığını ifade etti. Dr. Sarak, bu düzenlemenin gerekçesi olarak fon portföyünün likidite riskinin yönetilmesi ve varlıkların yatırımcı aleyhine düşük fiyatlarla satılmasının önlenmesinin gösterildiğini dile getirdi.

Küresel piyasalarda carry trade ve risk iştahı

Küresel tarafta faiz artışlarının konuşulduğu bir dönemden geçildiğini belirten Dr. Sarak, Japonya’nın dünyanın en düşük faizli ülkesi konumunda bulunması sebebiyle yatırımcıların ucuz yen ile borçlanıp yüksek getirili varlıklara yatırım yaptığı carry trade mekanizmasına dikkat çekti. Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) olası bir faiz artırımının küresel paranın bir kısmını yeniden Japonya’ya döndürebileceğini ifade eden Dr. Sarak, bu durumun Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan piyasalar açısından yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca İngiltere ve Japonya merkez bankalarının kararlarının küresel risk iştahı üzerindeki etkilerinin takip edileceğini sözlerine ekledi.