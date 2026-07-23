Dr. Gözde Sarak'tan piyasalar ve bilançolar analizi: Büyüme değil, kar dönemi başlıyor

Dr. Gözde Sarak, Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı öncesinde piyasada %37 seviyesinde bir sabit tutma beklentisinin hakim olduğunu belirtti. Geçmiş dönemde yıllık enflasyonun %32 civarına inmesi ve Haziran ayı aylık enflasyonunun %1’in altında kalmasının son derece olumlu bir tablo çizdiğini ifade eden Dr. Sarak, anketlere katılan 33 ekonomistten 32’sinin faizlerin değişmeyeceği yönünde görüş birliğinde olduğunu vurguladı.

Repo ihaleleri ve kredibilite vurgusu

Gerçek fonlama maliyetinin aşağı çekilmesi için repo ihalelerinin tekrar açılıp açılmayacağının piyasada ciddi bir tartışma konusu olduğunu kaydeden Dr. Sarak, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve jeopolitik hareketliliğin bu adımı Temmuz ayı toplantısında geciktirebileceğini söyledi. Saat 15:00’te açıklanacak enflasyon raporunun önemine dikkat çeken Dr. Sarak, merkez bankacılığında en kıymetli unsurun kredibilite olduğunu ve piyasanın açıklanan tahminleri ne kadar inandırıcı bulacağının yakından takip edileceğini belirtti. Ayrıca akşam saatlerinde beklenen Moody’s kredi notu değerlendirmesinde de para politikasının tutarlılığının ön planda olacağını ekledi.

Alphabet’te yapay zeka harcamaları hisseleri baskıladı

Küresel tarafta teknoloji devlerinden Alphabet (Google) bilançosunu değerlendiren Dr. Sarak, operasyonel performansın güçlü olduğunu ve gelirin %24 arttığını ifade etti. Özellikle bulut gelirlerindeki artışın, şirketin yapay zekaya harcadığı paranın gelire dönüşüp dönüşmediğini gösteren kritik bir kalem olduğunu belirten Dr. Sarak, buna rağmen şirketin yıl geneline ilişkin sermaye harcaması tahminlerini yükseltmesinin hisse fiyatları üzerinde baskı oluşturduğuna işaret etti.

Tesla’da karlılık marjları alarm veriyor

Tesla’nın sonuçlarını da ele alan Dr. Sarak, şirketin gelirlerinde artış yaşanmasına rağmen brüt kâr marjının %16,8'e gerileyerek %19,4 olan beklentilerin altında kaldığını söyledi. Düşük maliyetli modellerin satış ağırlığının artması ve yapılan indirimlerin rekor teslimat rakamlarını getirdiğini, ancak bunun kârlılığı aşındırdığını ifade eden Dr. Sarak, faaliyet giderlerinin gelirden daha hızlı arttığına dikkat çekti.

Piyasalarda büyüme yerine kar dönemi

Hem Alphabet hem de Tesla bilançolarından çıkarılacak ortak dersin 'sağlıklı bir olgunlaşma dönemi' olduğunu ifade eden Dr. Sarak, piyasanın artık sadece satış rakamlarına veya büyümeye değil, bu büyümenin kara ve nakde ne kadar dönüştüğüne baktığını söyledi. Yapay zeka hikayesinin devam ettiğini ancak piyasanın artık bu hikayenin faturasını yavaş yavaş sormaya başladığını belirten Dr. Sarak, yatırımcıların bir şirketin büyümesi kadar o büyümenin ne pahasına geldiğine de bakması gerektiğini vurguladı.