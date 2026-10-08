Dr. Nuri Sevgen'den fon ve Borsa İstanbul analizi

Piyasalarda merakla beklenen fon ödemelerine ilişkin detayları değerlendiren Dr. Sevgen, daha önce sicil numarası bazında toplu ödeme yapılıp yapılmayacağı konusundaki kafa karışıklığının netleştiğini ifade etti. Düzenleme kapsamında her bir fon için ayrı 1 milyon TL ödeme limiti tanımlandığını açıklayan Dr. Sevgen, bir yatırımcının birden fazla fonda bu sınır dahilinde bakiyesi olması durumunda ödemelerin buna uygun olarak yapılacağını aktardı.

Ancak tasfiye süreçleri ve ödemelerin ardından fon değerlerinde oluşabilecek olası farkların nasıl yönetileceği konusundaki soru işaretlerinin henüz tam anlamıyla giderilemediğini belirten Dr. Sevgen, yasal düzenleme süreçlerinin 6 aya kadar uzayabileceğini ve durumun piyasaya yansımasının henüz olumlu olmadığını vurguladı.

Borsada işlem hacmi daraldı, yabancı satışları tedirgin ediyor

Borsa İstanbul'daki gelişmeleri de ele alan Dr. Sevgen, piyasada işlem hacminin ciddi şekilde daraldığına işaret etti. Yabancı yatırımcıların işlem yaptığı bilinen kurumlarda yoğun satışlar görüldüğünü ve özellikle vadeli endeks kontratlarında short (kısa) pozisyonların arttığını dile getiren Dr. Sevgen, bu durumun FTSE gibi uluslararası kurumların Türkiye'deki düzenlemelere yönelik temkinli yaklaşımından kaynaklanabileceğini değerlendirdi.

BIST 100 endeksinde 11.900 - 12.000 destek seviyelerinin önemine değinen Dr. Sevgen, Tüm Endeks ve Halka Arz Endeksi'nde eylül ayından bu yana %50'yi aşan çok daha sert geri çekilmeler yaşandığına dikkat çekti. Birçok kaliteli şirket hissesinin defter değerinin üçte birine kadar gerilediğini vurgulayan Dr. Sevgen, yatırımcıların önünü göremediği için alım yapmaktan çekindiğini ifade etti. Sene başında dile getirilen 20.000 endeks hedefinin ise yaşanan jeopolitik gelişmeler ve fon krizleri nedeniyle zora girdiğini sözlerine ekledi.

Küresel piyasalarda risk iştahı düşük: Altın, gümüş ve petrol analizi

Dış piyasalardaki gelişmelere ve jeopolitik risklere değinen Dr. Sevgen, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %5,30 seviyelerine yükseldiğini ve Pentagon’un İran’a yönelik olası operasyon hazırlığı haberlerinin piyasaları tedirgin ettiğini söyledi.

Emtia tarafında altının ons fiyatında 4.100 dolar seviyesinin kritik bir destek olduğunu belirten Dr. Sevgen, bu seviyenin korunması halinde olumlu tablonun süreceğini, ancak altına sarkılması durumunda 3.900 - 4.000 dolar bandının gündeme gelebileceğini ifade etti. Gümüşte 60 doların altına sarkılmasının teknik açıdan olumsuz olduğunu ve endüstriyel talebe bağlı olarak 55 - 58 dolar bandının izlenmesi gerektiğini söyleyen Dr. Sevgen, petrolde ise Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle 100 dolar üzerindeki tutunmanın devam ettiğini aktardı.