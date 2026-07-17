Dr. Nuri Sevgen'den kritik piyasa analizi: Halka arzlar, küresel riskler ve borsa beklentileri

Piyasaya yeni dahil olan dört halka arzı (Albayrak Hazır Beton, MASPEN Enerji, Medgün Enerji ve Kardemir Çelik Sanayi) değerlendiren Dr. Sevgen, bu şirketlerin toplamda yaklaşık 14 milyar TL'lik bir kaynak çekeceğini ifade etti. Şirketlerin halka açılma nedenlerini analiz eden Dr. Sevgen, bankaların yüksek finansman maliyetleri ve kredi limitlerindeki kısıtlamalar nedeniyle firmaların öz varlık finansmanına yöneldiğini belirtti. Bu durumun şirketler için olumlu olduğunu ancak piyasada bir miktar likidite çıkışına neden olabileceğini ekledi.

Banka raporları ve endeksteki direnç

Borsa İstanbul’daki son hareketliliği yorumlayan Dr. Sevgen, Bank of America'nın (BofA) bankacılık sektörü üzerine yayımladığı raporun piyasada geçici bir huzursuzluk yarattığını ifade etti. Ancak bankacılık endeksinin gün sonunda toparlanmasıyla piyasanın da eşlik ettiğini belirten Dr. Sevgen, BIST 100 dışındaki hisselerde yeni rekorlar kırıldığını ve borsanın genel olarak diri durmaya devam ettiğini vurguladı.

Küresel piyasalarda yapay zeka ve Japonya riski

Uluslararası piyasalarda özellikle Asya tarafında yaşanan sert düşüşlere dikkat çeken Dr. Sevgen, yapay zeka hisselerindeki satış dalgasının teknoloji endekslerini olumsuz etkilediğini belirtti. Dr. Sevgen, özellikle Japonya’nın 30 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişten rahatsızlık duyduğunu, zira Japonya’nın dünyadaki yapay zeka yatırımlarının ana sponsoru ve en büyük finansörü olduğunu hatırlattı.

Tarihsel tekerrür ve kaldıraçlı işlemler

Piyasalardaki mevcut durumu tarihsel krizlerle örneklendiren Dr. Sevgen, Lale Soğanı çılgınlığından 2008 mortgage krizine kadar pek çok sorunun temelinde aşırı kaldıraçlı işlemlerin yattığını ifade etti. Günümüzde teknoloji hisseleri ve çeşitli fonlar üzerinden kurulan kaldıraçlı yapıların birindeki oynamanın diğerlerini tetikleme potansiyeli taşıdığını ve bunun ciddi bir tedirginlik kaynağı olduğunu belirtti.

Emtia ve petrol cephesinde kritik seviyeler

Emtia piyasasını da analiz eden Dr. Sevgen, gümüşte 55 dolar seviyesinin kritik olduğunu ve bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda aşağı yönlü risklerin artabileceğini söyledi. Altında ise 3.800 - 4.000 dolar bandının destek olarak izlendiğini belirtti. Petrol fiyatlarında ise 86 doların üzerine çıkılması durumunda 95-96 dolarlara doğru yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceği ve bu durumun Merkez Bankası'nın politikalarını etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Borsa İstanbul teknik beklentiler ve Fitch kararı

BIST 100 endeksi için 14.250 - 14.300 bölgesinin önemli bir eşik olduğunu belirten Dr. Sevgen, yurt dışı kaynaklı satışlarla güne tatsız başlanabileceğini ancak piyasanın bu seviyelerin üzerinde kalma çabasının önemli olduğunu ifade etti. Akşam açıklanacak Fitch kredi notu kararına ilişkin büyük bir sürpriz beklemediğini söyleyen Dr. Sevgen, hafta sonu yaşanabilecek jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcıların gün sonuna doğru temkinli olabileceğini not düştü.