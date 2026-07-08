Dr. Nuri Sevgen’den kritik piyasa analizi: MSCI uyarıları ve küresel riskler

NATO zirvesi kapsamında gündeme gelen CATSA yaptırımlarının kaldırılması ve Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi yönündeki haberleri değerlendiren Dr. Sevgen, bu açıklamaların şu aşamada yüzeysel kaldığını belirtti. Resmi bir adımın henüz atılmadığını ifade eden Dr. Sevgen, başkanlık düzeyindeki sözlerin kongre süreçleri nedeniyle zaman alabileceğine dikkat çekti. Zirvede savunma harcamalarının öne çıktığını vurgulayan Dr. Sevgen, özellikle Litvanya'nın gayri safi milli hasılasının %5,1'ini savunmaya ayırmasını bölgesel riskler açısından kritik bir gösterge olarak tanımladı.

MSCI’dan Türkiye’ye 'sarı kart'

Piyasalardaki regülasyon tartışmalarına değinen Dr. Sevgen, MSCI endeksinin Türkiye'ye yönelik uyarılarını bir 'sarı kart' olarak nitelendirdi. Bu uyarının arkasında; fiili dolaşımdaki payların bloke edilmesi, endeks dışı senetlerdeki fiyat manipülasyonları ve açığa satış kurallarının sık değişmesi gibi üç temel sorun yattığını ifade etti. Mevcut durumun bir prestij kaybı olduğunu savunan Dr. Sevgen, olası bir endeks değişikliğinin Türkiye'den 200 milyon ile 2 milyar dolar arasında bir sermaye çıkışına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Endeksin teknik görünümünü yorumlayan Dr. Sevgen, Borsa İstanbul'un 14.600 direnç seviyesini bir an önce geçmesi gerektiğini, aksi takdirde 14.300 desteğinin aşağı yönlü zorlanabileceğini belirtti.

Japonya ekonomisi ve küresel likidite riski

Küresel piyasalar için Japonya’nın ciddi bir risk teşkil ettiğini savunan Dr. Sevgen, ülkedeki tahvil faizlerinin 30 yılın zirvesine çıktığını ve borç yükünün gayri safi milli hasılanın %200'ünü geçtiğini vurguladı. Japonya'nın enerji ithalatına olan %87'lik bağımlılığına ve bu kaynağın Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğine dikkat çeken Dr. Sevgen, dünyada dolaşan 4,5 trilyon dolarlık carry trade kaynağının bir şok anında geri çekilmesinin büyük bir volatilite yaratabileceğini söyledi.

Altın rezervlerindeki stratejik dönüşüm

Çin Merkez Bankası'nın yüklü altın alımlarını değerlendiren Dr. Sevgen, Çin'in sadece Haziran ayında yaklaşık 2 milyar dolarlık alım yaptığını bildirdi. Bu stratejinin temelinde Swift sisteminden çıkarılma veya varlıklara el konulma riskine karşı bir önlem yattığını ifade eden Dr. Sevgen, paranın güvenilirliğinin sorgulandığı dönemlerde altının depo vazifesi gördüğünü belirtti. Sevgen ayrıca, Çin ve Polonya alım yaparken; Rusya ve Türkiye'nin altın satan ülkeler arasında yer aldığını not düştü.

Algı yönetimi ve finansal okuryazarlık eğitimi

Yatırımcıların piyasadaki algı oyunlarından korunması gerektiğini vurgulayan Dr. Sevgen, düzenleyeceği eğitimlerde insan beyninin karar alma mekanizmalarını anlatacağını duyurdu. Piyasalardaki algı yönetimi örneklerini paylaşacağını belirten Dr. Sevgen, yatırımcıların nörolojik dürtülerini kontrol ederek daha rasyonel kararlar almalarına yardımcı olmayı hedeflediğini ifade etti.