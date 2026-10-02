Dr. Nuri Sevgen’den piyasa analizi: Borsada dipten dönüş sinyalleri ve fon krizi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası'nın sorunlu fonların tasfiyesi ile yatırımcı mağduriyetlerini gidermeye yönelik adımları piyasaya yansıdı. Tasfiye sürecinin Ziraat Bankası ve İş Bankası aracılığıyla yürütüleceğini ifade eden Dr. Sevgen, 1 milyon TL’ye kadar öngörülen ara ödeme mekanizmasının detaylarına ilişkin piyasada kafa karışıklığı yaşandığına dikkat çekti. Ödemelerin kişi bazlı sicil numarası üzerinden mi yoksa fon bazlı mı yapılacağına dair netleşmeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Dr. Sevgen, krizin yaklaşık 10 milyar dolarlık bir boyuta ulaştığını ve sektörde küçülme ile güven tazeleme sürecinin zaman alacağını belirtti.

Borsada taban serileri çözüldü: Dipten dönüş sinyali var ama dip belirsiz

Son dönemde taban serisi yapan sorunlu hisselerdeki kilitlenmenin açılmasının tüm piyasaya moral verdiğini belirten Dr. Sevgen, Hedef Holding, Astor ve Katılım Evim gibi hisselerde tabanların çözülmesiyle birlikte genele yayılan tepki alımlarının geldiğini ifade etti. Toplam 626 hisseden 519’unun yükselişe geçtiğini ve taban sayısının 41’e gerilediğini belirten Dr. Sevgen, BIST 100 endeksinde 12.000 seviyesinin kritik bir teknik destek oluşturduğunu kaydetti. Yaşanan bu hareketi piyasalarda 'ölü kedi sıçraması' (dead cat bounce) olarak adlandırılan bir tepki yükselişi şeklinde tanımlayan Dr. Sevgen, 12.000 üzerinde kalındığı sürece 12.700-12.800 seviyelerine doğru bir tepki potansiyeli bulunduğunu, ancak dip seviyenin tamamen görüldüğünü söylemek için henüz erken olduğunu vurguladı.

Endeks değişiklikleri ve vadeli kapanışlar piyasayı rahatlattı

Piyasadaki sert düşüşün ardından gelen toparlanmada iki temel unsurun öne çıktığını belirten Dr. Sevgen, 1 Ekim itibarıyla vadeli kontratların vade sonu kapanışlarının tamamlanması ve endeks bileşenlerinde yapılan değişikliklerin borsadaki baskıyı hafiflettiğini söyledi. Olumsuz etkiler yaratan 27 hissenin endeksten çıkarılması ve giren yeni hisselerle birlikte Fiyat/Kazanç (F/K) ile Piyasa/Defter Değeri (PD/DD) oranlarının makul seviyelere gerilediğini aktaran Dr. Sevgen, şirketlerin temel veriler açısından oldukça ucuzladığını vurguladı.

20.000 yıl sonu hedefi zora girdi

Daha önce dile getirdiği 20.000 endeks hedefinin mevcut şartlarda gerçekleşmesinin oldukça zorlaştığını ifade eden Dr. Sevgen, hedef konulduğu dönemden bu yana yaşanan jeopolitik riskler ve özellikle 10 milyar dolarlık fon krizinin dengeleri sarstığını belirtti. Endeksin 20.000 seviyesine ulaşması için %70'lik bir yükseliş gerektiğini ve önlerindeki 3 aylık süreçte bunun yakalanmasının güç olduğunu açıklayan Dr. Sevgen, bununla birlikte Türk borsasının yabancı yatırımcılar için oldukça cazip ve ucuz seviyelerde bulunduğunu, olası yabancı girişiyle toparlanmanın hızlanabileceğini ekledi.

Yatırımcı ne yapmalı?

Mevcut ortamda önünü görmekte zorlanan yatırımcılara stratejik tavsiyelerde bulunan Dr. Sevgen, kısa vadeli al-sat işlemlerinden uzak durulması gerektiği uyarısında bulundu. Portföylerde hisse senedi ağırlığının %30-35 seviyesini geçmemesi gerektiğini ifade eden Dr. Sevgen; altın, gümüş gibi değerli metaller ile yüksek faiz getirisi sunan araçların ve likit kalmanın bu dönemde daha makul bir tercih olacağını savundu. Uzun vadeli birikim yapan yatırımcılar için ise borsadaki ucuzlamanın bir fırsat sunduğunu belirten Dr. Sevgen, Koç Grubu, İş Grubu gibi güçlü bilançoya sahip kurumsal şirketler, yüksek temettü ödeyen hisseler veya borsa yatırım fonları (BYF) üzerinden kademeli alımların tercih edilebileceğini kaydetti.