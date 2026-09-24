Dr. Nuri Sevgen’den piyasa analizi: Küresel faiz baskısı, Borsa İstanbul'daki düşüş ve fon krizinde son durum

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Küresel piyasalardaki ana gündemin uluslararası faizlerin seyri olduğunu belirten Dr. Nuri Sevgen, ABD 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil faizlerindeki sert yükselişe dikkat çekti. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2007 Temmuz ayındaki %5,32'lik zirve seviyesine yakın bir nokta olan %5,13 - %5,14 bandına tırmandığını ifade eden Dr. Sevgen, 30 yıllık tahvillerin %5,40 seviyesine, Japon tahvil faizlerinin ise %4,16 seviyesine ulaştığını vurguladı.

Faizlerdeki bu tırmanışın arkasında ABD PMI verilerinin enflasyonist baskıları artırma riski, Fed yönetim kurulu üyesi Barr’ın faiz artışına işaret eden açıklamaları, ABD federal borç stokundaki yüksek artış beklentisi ve parasal sisteme yönelik güvensizlik sinyallerinin bulunduğunu aktardı. Dr. Sevgen, mevcut borç ve faiz baskısının 2008 Lehman krizinden önceki CDO/CMO türev varlık krizine benzer riskler taşıyabileceği uyarısında bulundu.

Borsa İstanbul'da 200 günlük ortalama engeli ve yan hisselerdeki sert kayıplar

Yurt içi piyasalarda BIST 100 endeksinin 13.251 puandan kapandığını hatırlatan Dr. Sevgen, endeksin 13.400 seviyesinde bulunan 200 günlük üssel ortalamayı geçmekte zorlandığını kaydetti. BIST 100 endeksinin 14.500 zirvesinden 13.000 seviyelerine gerileyerek yaklaşık %10 değer kaybettiğini, Varlık Fonu desteğinin eksikliğinin de bu süreçte hissedildiğini belirtti.

BIST dışındaki hisse senetlerinde (Tüm Endeks) tablonun çok daha sert olduğunu vurgulayan Dr. Sevgen, zirvedeki 79.000 seviyesinden 58.000 seviyelerine gerilenerek yaklaşık %26 - %27 oranında bir düşüş yaşandığına dikkat çekti. Ayrıca bazı aracı kurumlar hakkındaki tedbir kararları ve MASAK açıklamalarının piyasada spekülatif bilgi bombardımanına ve yatırımcı tedirginliğine yol açtığını dile getirdi.

Güvensizlik mevduata kaçışı tetikledi: Bankalarda likidite fazlası 1 trilyon TL'ye ulaştı

Piyasadaki tedirginlik ve bilgi kirliliğinin yatırımcıları riskli enstrümanlardan mevduata yönelttiğini belirten Dr. Sevgen, Merkez Bankası EVDS verilerini paylaştı. Bankacılık sistemindeki likidite fazlasının 771 milyar TL seviyesinden 1 trilyon TL sınırını aştığını ve sistemde yaklaşık 250 milyar TL'lik bir likidite artışı gerçekleştiğini bildirdi.