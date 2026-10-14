Dr. Nuri Sevgen'den piyasa analizi: Piyasalarda likidite patlaması ve fon dünyasında 'meteor' etkisi

Küresel piyasalara ilişkin değerlendirmelerinde dolar endeksinin 18 ayın zirvesine yakın seyrettiğini belirten Dr. Nuri Sevgen, ABD vadeli endekslerinin yatay, Asya borsalarının ise hafif artıda veya karışık bir seyir izlediğini ifade etti. Petrol fiyatlarındaki yükselişte Yemen ve Husiler kaynaklı jeopolitik gerilimlerin etkili olduğunu vurgulayan Dr. Sevgen, petrolün aralık vadede 106 doların üzerinde, spot piyasada ise 104,5 dolar seviyelerinde hareket ettiğini dile getirdi. Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın Husilere karşı Türkiye'den destek istenebileceğine yönelik açıklamaları ile bölgesel diplomasi trafiğinin küresel piyasalar tarafından yakından takip edildiğini aktardı.

Makro veriler ve bankacılık sisteminde likidite patlaması

Yurtiçi makroekonomik verilere değinen Dr. Sevgen, ödemeler dengesi tablosunda beklentilerin üzerinde cari fazla verildiğini ve yıllıklandırılmış cari açığın 42 milyar dolar civarında bulunduğunu kaydetti. Net hata noksan kaleminde ağustos ayında 4,5 milyar dolarlık giriş yaşanmasına rağmen ocak-ağustos döneminde toplam 9,2 milyar dolarlık eksi yazıldığını hatırlattı.

Bankacılık sistemindeki likidite durumuna dikkat çeken Dr. Sevgen, bankaların Merkez Bankası'nda gecelik olarak tuttuğu fazla likiditenin 751 milyar TL seviyesinden 1 trilyon 100 milyar TL sınırına yükseldiğini belirtti. Bu artışta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tahmini 3,5 milyar dolarlık rezerv satışı/müdahalesinin de etkili olduğunu ve yatırımcıların mevduat, döviz ile altına yöneldiğini ifade eden Dr. Sevgen, 22 Ekim'deki TCMB faiz kararı öncesinde kur, faiz ve likidite adımlarının kritik önem taşıdığını vurguladı.

"Portföy yönetim şirketlerinin tepesine meteor düştü"

Sermaye piyasalarında yaşanan fon krizini değerlendiren Dr. Sevgen, "Portföy yönetim şirketlerinin tam tepesine bir meteor düştü" benzetmesini yaparak sektörde zorunlu bir küçülme veya konsolidasyon yaşanacağını öngördü. Tasfiye edilen fonlar ve bloke olan varlıklar nedeniyle ciddi yatırımcı mağduriyetleri oluştuğunu söyleyen Dr. Sevgen, bu krizin özel sektör tahvillerine olan talebi de etkileyeceğini dile getirdi. Gelecekte özel sektör tahvillerinde talebin daha seçici olacağını, riski yüksek şirketlerin daha yüksek faizle borçlanmak zorunda kalacağını ve bu durumun aracı kurumları da olumsuz etkileyerek sektörde personel azaltımı ile şube kapatmalara yol açtığını kaydetti.

Borsa İstanbul'da hacim kaybı ve dip seviyeler

Borsa İstanbul'daki teknik görünüme değinen Dr. Sevgen, BIST 100 endeksinin 12.250 seviyesinde günü kapatarak 11.900 - 12.000 destek bölgesinin üzerinde tutunduğunu ancak işlem hacminin sert bir şekilde düştüğünü belirtti. BIST 100 dışındaki şirketleri kapsayan Endeks Tüm ile Halka Arz Endeksi'nin yeni dipler yaparak Temmuz 2025 seviyelerine gerilediğini vurgulayan Dr. Sevgen, "Endeks 100 yükseldi ama borsanın genelinin yükseldiğini söylemek zor" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalarda güven ve öngörülebilirliğin esas olduğunu vurgulayan Dr. Sevgen, borsada çok sayıda ucuz kalmış ve cazip hisse senedi bulunmasına rağmen yüksek faiz ortamı ve krizlerin yatırımcıyı bekle-gör pozisyonuna ittiğini ifade etti. Kısa vadede veya birkaç aylık süreçte net bir dönüş zamanlaması vermenin zor olduğunu belirten Dr. Sevgen, uzun vadede Borsa İstanbul'da çok büyük bir yükseliş trendi yaşanacağından emin olduğunu vurguladı.