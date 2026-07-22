Dr. Nuri Sevgen'den piyasa raporu: Kaldıraçlı işlemlerden kaçının, reel getiriye odaklanın

Borsa İstanbul'un 14.000 puan seviyesinde tutunamamasını değerlendiren Dr. Sevgen, piyasada tatsız bir hava olduğunu ve hem iç hem dış siyasi ve ekonomik gelişmelerin bu durumda etkili olduğunu belirtti. Özellikle yeni halka arzların (Metgün Enerji, Albayrak Hazır Beton, MASPEN Enerji, Kardemir Çelik) piyasadan para çıkışına neden olmaya devam ettiğini vurgulayan Dr. Sevgen, yabancı giriş çıkışlarının da oldukça durgunlaştığını ifade etti.

Teknik Seviyeler: 13.800 puanın altı hoş olmaz

Endeksin grafikler üzerinden teknik analizini yapan Dr. Sevgen, piyasanın uzun vadede yükselen bir trend içerisinde olmasına rağmen kısa vadede düşen bir trend kanalında sıkıştığını söyledi. Aşağıda 13.800 puan seviyesinin hem kanal desteği hem de 100 günlük ortalamanın geçtiği kritik bir nokta olduğunu belirten Dr. Sevgen, bu seviyenin altına inilmesi durumunda endeksin 13.000 puan seviyelerine kadar gerileme riski barındırdığı konusunda uyardı. Yukarıda ise 14.500-14.620 aralığının aşılmasının düşüş trendinin kırılması anlamına geleceğini kaydetti.

Destek Faktoring'in endeks üzerindeki sıradışı etkisi

Dünkü düşüşün ana sebeplerinden birine değinen Dr. Sevgen, Destek Faktoring hisselerindeki taban hareketlerin endeks üzerinde yaklaşık 60 puanlık bir negatif etki yarattığını açıkladı. Bu şirketin endeks içindeki ağırlığının %4-5 civarında olduğunu hatırlatan Dr. Sevgen, bazı analistlerin bu hissenin geçmişteki yükselişi arındırıldığında endeksin aslında daha düşük seviyelerde (10.000 altı gibi) olabileceğine dair yorumlarını da paylaştı.

Küresel riskler: Petrol ve ‘Muhteşem Yedili’

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin, özellikle de İran ve Rusya-Ukrayna gerilimlerinin yakından izlendiğini belirten Dr. Sevgen, petrol fiyatlarının Eylül vadeli kontratlarda 92 doların üzerine çıktığına dikkat çekti. ABD tarafında ise ‘Muhteşem Yedili’ olarak bilinen teknoloji devlerinin (Tesla, Alphabet, Nvidia vb.) bilançolarının beklendiğini söyleyen Dr. Sevgen, yapay zeka yatırımlarının karşılığını verememesi durumunda bir ‘dot-com balonu’ benzeri riskin oluşabileceği endişelerine de değindi.

Yatırımcıya tavsiyeler: Kaldıraçlı işlemden kaçının

Yatırımcılara davranış biçimi konusunda tavsiyelerde bulunan Dr. Sevgen, özellikle böyle belirsiz dönemlerde yüksek kaldıraçlı işlemlerden kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Finansal matematiğin önemine değinen Dr. Sevgen, nominal kazanç yerine reel getiriye bakılması gerektiğini, risksiz getiri olan mevduat faizinin (şu an yıllık brüt %33-40 civarı) her zaman referans alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca uzun vadeli yatırımlar için profesyonel portföy yönetim şirketleri ve fonların tercih edilmesini önerdi.

Altın, gümüş ve Bitcoin'de teknik görünüm

Emtia ve kripto varlıklarla ilgili güncel seviyeleri de paylaşan Dr. Sevgen, altının 4.050 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece 4.300-4.350 dolar bandına doğru bir hareket potansiyeli taşıdığını ifade etti. Gümüşte 60 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılmasının önemli olduğunu, Bitcoin'de ise 64.000 dolar üzerindeki kalıcılığın 68.000 dolar hedefini getirebileceğini, ancak büyük bir trend için 73.000-75.000 doların aşılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yabancı bankaların tahvil ilgisi

Son olarak yabancı bankaların Türk tahvillerine olan ilgisini yorumlayan Dr. Sevgen, Merkez Bankası'nın gelecekteki faiz indirimi olasılığının fiyatlanmaya başladığını belirtti. Faizin düşme ihtimalinin ortaya çıktığı dönemlerde en iyi getirinin tahvillerden sağlandığını hatırlatan Dr. Sevgen, yabancı yatırımcıların genellikle önce tahvil piyasasına girdiğini, burada güven oluştuktan sonra hisse senedi piyasasına geçiş yapabileceklerini ifade etti.