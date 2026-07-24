Dr. Nuri Sevgen'den piyasalara kritik bakış: Küresel piyasalar sarsılıyor, TL’de 'basınç' artıyor

Dünya genelinde piyasaların zor bir günden geçtiğini ifade eden Dr. Sevgen, ABD’de Nasdaq endeksindeki %1,8’lik düşüşün yanı sıra Güney Kore’nin KOSPI endeksinde %5,5’e varan sert kayıplar yaşandığını belirtti. Japonya’da 30 yıllık tahvil faizlerinin %4 seviyesine yaklaşarak rekor kırdığına dikkat çeken Dr. Sevgen, 29 Temmuz’daki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde petrol fiyatlarındaki artışın da etkisiyle eylül ayında bir faiz artırımı ihtimalinin %81’e yükseldiğini aktardı.

Petrol fiyatlarında 100 dolar eşiği ve jeopolitik riskler

Enerji piyasalarındaki risklerin arttığını belirten Dr. Sevgen, Brent petrolün Eylül vadeli kontratlarda 100 doların üzerine çıktığını söyledi. Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarının ve olası bir kara harekatı söylentilerinin piyasayı gerdiğini ifade eden Dr. Sevgen, böyle bir senaryoda Babül Mendep Boğazı’nın kapanabileceği ve küresel petrol arzının %28’inin risk altına girebileceği uyarısında bulundu. Bu durumun maliyet enflasyonunu tetikleyerek faiz artışlarını zorunlu kılabileceğini ekledi.

TL’nin değeri ve ‘düdüklü tencere’ analojisi

İç piyasada Türk Lirası’nın reel olarak değerli kalmasının yarattığı risklere değinen Dr. Sevgen, yabancı kurumların TL’nin pahalı olduğuna dair raporlarını hatırlattı. Bu durumu düdüklü tencerenin basıncının artmasına benzeten Dr. Sevgen, kurun enflasyonun altında kalmasının dolar bazında hayat pahalılığına neden olduğunu savundu. Volatiliteye ve ani şoklara karşı olduğunu ancak Merkez Bankası’nın bu basıncı yavaş yavaş azaltarak kuru enflasyon oranında düzenli yükseltmesi gerektiğini, aksi takdirde geçmişteki gibi büyük kur şokları yaşanabileceğini ifade etti.

Borsa İstanbul’da 13.800 puan kritik eşik

Borsa İstanbul’daki teknik seviyeleri analiz eden Dr. Sevgen, endeksin 14.000 ile 14.200 puan arasında sıkıştığını belirtti. 14.200 seviyesinin üzerine çıkılmasının yukarı yönlü potansiyeli tetikleyeceğini ancak haber akışının şu an bunu desteklemediğini söyleyen Dr. Sevgen, aşağıda 13.800 puan seviyesinin ana trendin korunması açısından en kritik destek noktası olduğunu vurguladı. Ayrıca önümüzdeki hafta temmuz vadeli kontratlarda vade sonu olması nedeniyle pozisyon taşımalarının (rollover) yoğunlaşacağını hatırlattı.

Altın ve gümüşte teminat tamamlama satışları

Değerli metallerdeki geri çekilmeyi de yorumlayan Dr. Sevgen, altın fiyatlarının 4.100 dolardan tekrar 4.000 dolar sınırına gerilediğini belirtti. Bu düşüşün temel nedeninin, Nasdaq gibi piyasalarda zarar eden kaldıraçlı fonların teminat açıklarını kapatmak için ellerindeki altın varlıklarını satmaları olduğunu açıklayan Dr. Sevgen, altın için 3.950 doların, gümüş için ise 55 doların kritik destek seviyeleri olduğunu sözlerine ekledi.